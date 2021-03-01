Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом в ответ на заявления националистов
1 марта 2021, 22:16
Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом, отвечая на критику протестующих националистов, которые часто на митингах называют его "чертом".
"Я вам скажу: может, Аваков ангел, что терпит это все, в том числе такое обращение. Такое же тоже может быть", - сказал он в интервью украинскому телеканалу.
Украинский министр рассказал, что иногда приходится по работе быть лиричным, человечным. Но иногда он тверд и должен быть жестким. Если идет несправедливая критика, "наезды", Аваков собирает подчиненных и говорит, что они знают, где работают, "не сахарные", надо делать дело, а потом устраивать разборки.
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