Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом в ответ на заявления националистов

Аргументы Недели → В мире 13+

1 марта 2021, 22:16

Арсен Аваков, фото: соцсети

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом, отвечая на критику протестующих националистов, которые часто на митингах называют его "чертом".

"Я вам скажу: может, Аваков ангел, что терпит это все, в том числе такое обращение. Такое же тоже может быть", - сказал он в интервью украинскому телеканалу.

Украинский министр рассказал, что иногда приходится по работе быть лиричным, человечным. Но иногда он тверд и должен быть жестким. Если идет несправедливая критика, "наезды", Аваков собирает подчиненных и говорит, что они знают, где работают, "не сахарные", надо делать дело, а потом устраивать разборки.