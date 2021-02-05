Аваков: На Донбассе происходит резкое обострение ситуации

Аргументы Недели → Армия 13+

5 февраля 2021, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на Донбассе происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю и эта тема обсуждалась на заседании СНБО относительно санкций против телеканалов. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».

«Накануне что происходило? Что обсуждался на том же заседании СНБО (относительно санкций против телеканалов - ред.), в кабинете президента. Президент был вынужден Хомчака немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет», - заявил Аваков в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1» в четверг вечером.

Министр внутренних дел рекомендовал посмотреть на решение о введении санкций против телеканалов «112 Украина», «NewsOne», «ZIK» через призму обострения ситуации на Донбассе.