15 летальных случаев от неизвестной болезни зафиксировали в ДР Конго

В западной части Демократической Республики Конго медики зафиксировали в последние недели около 15 случаев смерти пожилых людей от неизвестного заболевания.
Всем скончавшимся было от 60 до 80 лет. Сообщается, что заболевание начинается с головных болей, затем боль ощущается во всем теле, после возникают трудности с дыханием, и в ряде случаев наступает смерть.
Эпицентром распространения болезни является граница с Анголой. Первый инфицированный был выявлен в начале февраля. Образцы тканей умерших направили в научный центр, расположенный в Киншаса – столице ДР Конго.
Ранее сообщалось, что в Гвинее началась эпидемия опасной лихорадки.
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