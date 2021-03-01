15 летальных случаев от неизвестной болезни зафиксировали в ДР Конго

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1 марта 2021, 21:46 Источник: ТАСС

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В западной части Демократической Республики Конго медики зафиксировали в последние недели около 15 случаев смерти пожилых людей от неизвестного заболевания.

Всем скончавшимся было от 60 до 80 лет. Сообщается, что заболевание начинается с головных болей, затем боль ощущается во всем теле, после возникают трудности с дыханием, и в ряде случаев наступает смерть.

Эпицентром распространения болезни является граница с Анголой. Первый инфицированный был выявлен в начале февраля. Образцы тканей умерших направили в научный центр, расположенный в Киншаса – столице ДР Конго.

Ранее сообщалось, что в Гвинее началась эпидемия опасной лихорадки.