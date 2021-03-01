Санду не собирается уступать молдавским социалистам

Президент Молдавии Майя Санду не воспринимает ультиматум Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Сорина Штефырца.
По ее словам, Санду «проводит консультации с гражданским обществом, экспертами по правовым вопросам и рядом социальных субъектов».
1 марта лидер социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил Санду, что если она не прислушается к мнению формализованного парламентского большинства, его сторонники передут к более решительным действиям.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.