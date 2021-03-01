Санду не собирается уступать молдавским социалистам

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1 марта 2021, 19:37 Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии.

Президент Молдавии Майя Санду не воспринимает ультиматум Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Сорина Штефырца.

По ее словам, Санду «проводит консультации с гражданским обществом, экспертами по правовым вопросам и рядом социальных субъектов».

1 марта лидер социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил Санду, что если она не прислушается к мнению формализованного парламентского большинства, его сторонники передут к более решительным действиям.