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Додон заявил, что социалисты не будут требовать отставки президента Молдавии

, 18:32 Источник: eadaily.com

Додон заявил, что социалисты не будут требовать отставки президента Молдавии
Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Партия социалистов Молдавии не будет инициировать референдум по отставке президента Майи Санду. Об этом заявил лидер политформирования Игорь Додон.

По его словам, импичмент усугубит политический кризис, поэтому важно возобновить консультации лидера страны с парламентскими фракциями и определиться с кандидатурой премьер-министра.

Экс-президент Молдавии призвал главу государства решить вопрос с назначением главы правительства или готовиться к негативным для себя последствиям.

«Мы просим Майю Санду выйти из изоляции и поговорить с политическими партиями», – подчеркнул Додон.

Ранее Додон заявил, что Молдавию еще можно спасти от кризиса безвластия.

ДВа

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