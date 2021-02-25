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Додон заявил, что Молдавию еще можно спасти от кризиса безвластия

, 12:07 Источник: eadaily.com

Додон заявил, что Молдавию еще можно спасти от кризиса безвластия
Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Экс-президент Молдавии Игорь Додон предложил наиболе вероятный сценарий развития политической ситуации в республике.

Он подчеркнул, что страну еще можно спасти от кризиса безвластия, но это зависит от того, «умерит ли глава государства Майя Санду свои амбиции».

По словам лидера молдавских социалистов, Санду нужно спуститься с небес на землю и выполнить решение Конституционного суда – назначить Мариану на должность премьер-министра.

«Это лучшая возможность как для республики, так и для ее граждан, в последнее время с этим согласны многие, в том числе правые эксперты и западные послы», - заявил Додон.

Ранее Додон заявил, что социалисты не позволят Санду узурпировать власть в Молдавии.

ДВа

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