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Додон заявил, что социалисты не позволят Санду узурпировать власть в Молдавии

, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Додон заявил, что социалисты не позволят Санду узурпировать власть в Молдавии
Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Решение президента Молдавии Майи Санду повторно выдвинуть на должность премьер-министра Наталью Гаврилицу, после того как ни один депутат парламента не выразил ей доверия, молдавские социалисты назвали попыткой узурпировать власть.

В этой связи Партия социалистов обратилась в Конституционный суд, чтобы опротестовать президентский указ.

«В момент появления указа о выдвижении премьера, президент страны будет вне конституционного поля и начнется узурпация власти, что влечет за собой законные и политические последствия», - пояснил лидер социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Ранее Додон раскритиковал деятельность нового президента Молдавии.

ДВа

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