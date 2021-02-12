Додон заявил, что социалисты не позволят Санду узурпировать власть в Молдавии

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12 февраля 2021, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Решение президента Молдавии Майи Санду повторно выдвинуть на должность премьер-министра Наталью Гаврилицу, после того как ни один депутат парламента не выразил ей доверия, молдавские социалисты назвали попыткой узурпировать власть.

В этой связи Партия социалистов обратилась в Конституционный суд, чтобы опротестовать президентский указ.

«В момент появления указа о выдвижении премьера, президент страны будет вне конституционного поля и начнется узурпация власти, что влечет за собой законные и политические последствия», - пояснил лидер социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Ранее Додон раскритиковал деятельность нового президента Молдавии.