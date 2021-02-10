Додон раскритиковал деятельность нового президента Молдавии

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10 февраля 2021, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Лидер социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон дал критическую оценку деятельности нового главы государства Майи Санду и её команды.

По словам Додона, с приходом Санду, «страна в своем развитии остановилась, поэтому он и его сторонники готовы перейти к более жестким действиям и надеются, что люди их поддержат».

Экс-президент Молдавии отметил, что за очень короткий период республика вместо обещанного прорыва в борьбе с пандемией и экономическим вызовами откатилась назад. Додон констатировал, что некоторые страны начали включать РМ в пандемическую «красную зону», цены на топливо и продукты продолжают расти, а аппарат президента поездками за границу и предвыборной агитацией, думая только о досрочных парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что США выделят 1,5 млн долларов на повышение уровня медиаграмотности молдаван.