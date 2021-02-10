Додон раскритиковал деятельность нового президента Молдавии
10 февраля 2021, 10:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Лидер социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон дал критическую оценку деятельности нового главы государства Майи Санду и её команды.
По словам Додона, с приходом Санду, «страна в своем развитии остановилась, поэтому он и его сторонники готовы перейти к более жестким действиям и надеются, что люди их поддержат».
Экс-президент Молдавии отметил, что за очень короткий период республика вместо обещанного прорыва в борьбе с пандемией и экономическим вызовами откатилась назад. Додон констатировал, что некоторые страны начали включать РМ в пандемическую «красную зону», цены на топливо и продукты продолжают расти, а аппарат президента поездками за границу и предвыборной агитацией, думая только о досрочных парламентских выборах.
Ранее сообщалось, что США выделят 1,5 млн долларов на повышение уровня медиаграмотности молдаван.
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