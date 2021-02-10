США выделят 1,5 млн долларов на повышение уровня медиаграмотности молдаван

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10 февраля 2021, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдеп США планирует профинансировать инициативы, направленные на развитие средств массовой информации в Молдавии.

В частности, до 1 млн долларов будет затрачено на проект по поддержке «независимости» СМИ в республике, еще около 500 тыс. долларов Госдеп планирует выделить на проект по развитию профессиональных навыков журналистов, сообщает RT.

При этом проходящим обучение гражданам могут предложить и другие виды взаимодействия c «компетентными практикующими специалистами» в области СМИ как из Молдавии, так и из других стран.

Ране президент Молдавии Майя Санду заявила о роспуске парламента «любой ценой».