США выделят 1,5 млн долларов на повышение уровня медиаграмотности молдаван
10 февраля 2021, 07:34[ «Аргументы Недели» ]
Госдеп США планирует профинансировать инициативы, направленные на развитие средств массовой информации в Молдавии.
В частности, до 1 млн долларов будет затрачено на проект по поддержке «независимости» СМИ в республике, еще около 500 тыс. долларов Госдеп планирует выделить на проект по развитию профессиональных навыков журналистов, сообщает RT.
При этом проходящим обучение гражданам могут предложить и другие виды взаимодействия c «компетентными практикующими специалистами» в области СМИ как из Молдавии, так и из других стран.
Ране президент Молдавии Майя Санду заявила о роспуске парламента «любой ценой».
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