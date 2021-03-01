ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Александр Лукашенко снял сына с должности помощника президента

, 18:22

Александр Лукашенко снял сына с должности помощника президента
Виктор Лукашенко, фото: ex-press.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял своего сына Виктора с поста помощника по национальной безопасности. Это связано с переходом на выборную должность, сообщила сегодня пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ подписан главой государства Александром Лукашенко 26 февраля. Из другого указа лидера Белоруссии следует, что он присвоил своему старшему сыну очередное воинское звание генерал-майора запаса.

26 февраля Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) республики.

Ранее Светлана Тихановская выразила мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной.

НС

В мире

Противники Пашиняна ворвались в здание правительства в Ереване

Противники Пашиняна ворвались в здание правительства в Ереване

В понедельник, 1 марта, стало известно, что толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание, расположенное в центре Еревана. Об этом сообщили журналисты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью