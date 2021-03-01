Александр Лукашенко снял сына с должности помощника президента

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1 марта 2021, 18:22

Виктор Лукашенко, фото: ex-press.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял своего сына Виктора с поста помощника по национальной безопасности. Это связано с переходом на выборную должность, сообщила сегодня пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ подписан главой государства Александром Лукашенко 26 февраля. Из другого указа лидера Белоруссии следует, что он присвоил своему старшему сыну очередное воинское звание генерал-майора запаса.

26 февраля Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) республики.

Ранее Светлана Тихановская выразила мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной.