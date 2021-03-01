Супруга Саркози прокомментировала решение суда

Жена бывшего президента Франции Николя Саркози модель Карла Бруни прокомментировала решение суда, отреагировав на приговор супругу в соцсети Instagram. Она назвала приговор несправедливым.
Бруни заявила, что правда будет установлена, борьба продолжится.
Суд Парижа признал бывшего президента Франции Саркози виновным по "делу о прослушке". Николя Саркози приговорен к трем годам лишения свободы, двум из них условно. Как сообщает агентство Франс пресс, реальный срок длительностью один год означает, что Саркози вряд ли отправится в тюрьму. По французским законам, осужденные к заключению менее чем на два года могут находиться на свободе и носить электронный браслет.
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