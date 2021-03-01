Экс-президент Франции Саркози признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Реальный срок

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1 марта 2021, 16:25 Источник: ТАСС

Николя Саркози, фото: globallookpress.com/ Vincent Isore

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Саркози виновным по "делу о прослушке". Николя Саркози приговорен к трем годам лишения свободы, двум из них условно. Стала ясна судьба и двух других подсудимых.

Бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на такие же сроки.

Саркози виновным себя не признает. За всю историю Пятой республики Саркози стал первым руководителем страны, получившим реальный срок.