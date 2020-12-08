Экс-президент Франции Николя Саркози может получить четыре года лишения свободы

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8 декабря 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Николя Саркози. Фото: сайт Кремля

Французская прокуратура потребовала приговорить бывшего президента страны Николя Саркози к четырем годам тюремного заключения, из них два – условно.

Саркози обвиняется в коррупции и торговле влиянием. В числе обвиняемых также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

По версии следствия, Саркози через Эрзога пообещал Азиберу содействие в получении должности в Монако. В обмен экс-президент хотел получить конфиденциальные данные о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года наследницей компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Отмечается, что Саркози неоднократно отвергал выдвинутые обвинения.