Экс-президент Франции Николя Саркози может получить четыре года лишения свободы
8 декабря 2020, 22:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Французская прокуратура потребовала приговорить бывшего президента страны Николя Саркози к четырем годам тюремного заключения, из них два – условно.
Саркози обвиняется в коррупции и торговле влиянием. В числе обвиняемых также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.
По версии следствия, Саркози через Эрзога пообещал Азиберу содействие в получении должности в Монако. В обмен экс-президент хотел получить конфиденциальные данные о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года наследницей компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Отмечается, что Саркози неоднократно отвергал выдвинутые обвинения.
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