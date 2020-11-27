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Саркози будут судить дважды. Невероятное в истории Пятой республики

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Саркози будут судить дважды. Невероятное в истории Пятой республики
Photographer: © Vasilii Smirnov

Во Франции начался судебный процесс в отношении бывшего президента страны Николя Саркози. Его обвиняют в коррупции и незаконном распространении своего влияния. Бывший политик свою вину отрицает.

Фигурантами дела также являются его адвокат Тьери Эрцог и бывший член кассационного суда Жильбер Азибер. Следствие имеет сведения, что экс-президент при помощи адвоката мог получить от судьи Азибера определённую информацию о расследовании дела о финансирования его предвыборной кампании различными структурами. Азиберу взамен за ценную информацию Саркози пообещал хорошую должность в Монако. Но никакого «тёплого места» Азибер так и не получил. Если суд сможет доказать, обратное, то бывшему французскому лидеру грозит тюремный срок до 10 лет.

Ещё одно дело против экс-президента связано с незаконным финансированием его участия в президентской кампании ливийскими структурами. Оно будет рассматриваться в следующем году. По версии следствия, бизнесмен Зиад Такиеддин привёз в 2006–2007 годах Саркози и руководителю его избирательного штаба порядка 5 миллионов евро. Деньги давал ливийский лидер Муаммар Каддафи. После Такиеддин от своих показаний отказался.

За всю историю Пятой республики Саркози стал первым руководителем страны, которого привлекли к суду.

ПВ

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