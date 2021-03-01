Сотрудников посольства Украины задержали в Польше при попытке ввоза контрабанды
1 марта 2021, 16:10
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу контрабандные товары.
Как написал в соцсети украинский министр, "поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном автомобиле из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет".
Сотрудников немедленно отозвали, в их отношении проведут дисциплинарное расследование. "Мы не будем замалчивать такие позорные случаи, и тем более покрывать их фигурантов", - отметил Кулеба.
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