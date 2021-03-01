Сотрудников посольства Украины задержали в Польше при попытке ввоза контрабанды

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1 марта 2021, 16:10

флаг Украины, фото: pixabay.com

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу контрабандные товары.

Как написал в соцсети украинский министр, "поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном автомобиле из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет".

Сотрудников немедленно отозвали, в их отношении проведут дисциплинарное расследование. "Мы не будем замалчивать такие позорные случаи, и тем более покрывать их фигурантов", - отметил Кулеба.