Лукашенко заявил о необходимости выработать политику ценообразования

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1 марта 2021, 15:00

Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике за счет расширения сферы госрегулирования цен необходимо выработать «в глобальном плане политику ценообразования».

По его словам, нужно обращать внимание на ценообразование не только в отношении товаров повседневного спроса.

«Это же не дело, что мы 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло – пусть растет любыми темпами цена? Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование», – сказал белорусский лидер на встрече с председателя комитета госконтроля Белоруссии Василия Герасимова.

Лукашенко подчеркнул, что «в Белоруссии каждый понимает, что такое цены и ценообразование».

Ранее Лукашенко заявил о попытках внешних сил расшатать обстановку в Белоруссии.