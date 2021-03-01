Лукашенко заявил о необходимости выработать политику ценообразования
1 марта 2021, 15:00
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике за счет расширения сферы госрегулирования цен необходимо выработать «в глобальном плане политику ценообразования».
По его словам, нужно обращать внимание на ценообразование не только в отношении товаров повседневного спроса.
«Это же не дело, что мы 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло – пусть растет любыми темпами цена? Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование», – сказал белорусский лидер на встрече с председателя комитета госконтроля Белоруссии Василия Герасимова.
Лукашенко подчеркнул, что «в Белоруссии каждый понимает, что такое цены и ценообразование».
Ранее Лукашенко заявил о попытках внешних сил расшатать обстановку в Белоруссии.
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