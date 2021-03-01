Глава ЕК намерена представить проект сертификата о вакцинации в марте

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1 марта 2021, 13:58 Источник: Reuters

Урсула фон дер Ляйен, фото: Pignatelli/EUC/ globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в марте будет представлен проект сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

«Что касается вопроса о том, как может выглядеть цифровой паспорт: мы представим законодательное предложение в марте», - пояснила она.

Однако Ляйен отметила, что остается много нерешенных вопросов, на согласование которых нужно не меньше трех месяцев.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель добавил, что пока не совсем ясно, как будут использоваться данные документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС.

Обсуждение введения сертификатов о вакцинации состоялось на прошлой неделе на саммите глав стран и правительств ЕС.