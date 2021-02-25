ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Меркель сообщила о договоренности лидеров ЕС ввести сертификаты о вакцинации

, 22:51 Источник: РБК

Меркель сообщила о договоренности лидеров ЕС ввести сертификаты о вакцинации
Ангела Меркель, фото: John Macdougall, globallookpress.com

Лидеры стран-членов Европейского союза договорились о необходимости ввести электронные сертификаты для граждан, которые вакцинировались против коронавирусной инфекции COVID-19.

Канцлер Германии Ангела Меркель 25 февраля в своем заявлении по итогам видеоконференции с членами Совета Европы сообщила, что ФРГ уже приняла решение ввести у себя национальный сертификат вакцинированных.

По ее словам, «важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации, и все были согласны в необходимости чего-либо такого.

Система электронных документов, подтверждающих наличие у гражданина прививки против коронавирусной инфекции COVID-19, будет готова в течение трех месяцев.

ИЧ

В мире

Зеленский заявил генсеку НАТО Столтенбергу о заинтересованности Украины в усилении присутствия альянса в Черном море

Зеленский заявил генсеку НАТО Столтенбергу о заинтересованности Украины в усилении присутствия альянса в Черном море

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил о заинтересованности Украины в усилении присутствия стран альянса в Черном море.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью