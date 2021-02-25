Меркель сообщила о договоренности лидеров ЕС ввести сертификаты о вакцинации
25 февраля 2021, 22:51Источник:
РБК
Лидеры стран-членов Европейского союза договорились о необходимости ввести электронные сертификаты для граждан, которые вакцинировались против коронавирусной инфекции COVID-19.
Канцлер Германии Ангела Меркель 25 февраля в своем заявлении по итогам видеоконференции с членами Совета Европы сообщила, что ФРГ уже приняла решение ввести у себя национальный сертификат вакцинированных.
По ее словам, «важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации, и все были согласны в необходимости чего-либо такого.
Система электронных документов, подтверждающих наличие у гражданина прививки против коронавирусной инфекции COVID-19, будет готова в течение трех месяцев.
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