Пашинян пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров»

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1 марта 2021, 13:08 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проанализировал факты и пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявила его пресс-секретарь.

Согласно последней информации, такой вывод Никол Пашинян сделал после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, подчеркивается, что слова армянского премьера про "Искандеры" не имели отношения к качеству союзнического взаимодействия по военно-техническому сотрудничеству с Российской Федерацией. Также пресс-секретарь Пашиняна отметила, что не вызывает сомнения – российское оружие является одним из лучших в мире.