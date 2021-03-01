Противники Пашиняна ворвались в здание правительства в Ереване

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1 марта 2021, 12:29 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Армении Никол Пашинян, MFA Russia/via Globallookpress.com

В понедельник, 1 марта, стало известно, что толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание, расположенное в центре Еревана. Об этом сообщили журналисты.

Согласно последней информации, в правительственном здании, куда ворвались противники Пашиняна, находятся офисы нескольких ведомств.

Напомним, ранее в Ереване начались очередные акции протеста после неосторожных слов премьер-министра о российских оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер". Политик заявил, что поставленная Армении техника была неисправна.