В Ереване радикалы устроили факельное шествие

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28 февраля 2021, 19:23

факелы, фото: pixabay.com

В центре Еревана армянские радикалы из движения "Сасна црер" устроили факельное шествие, добиваясь отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они собрались на ступенях знаменитого хранилища древних книг Матенадаран.

Митинг радикалов начался одновременно с концертом оппозиции, который проходит у парламента. Кроме отставки Пашиняна они требуют "возвращения Карабаха". Правоохранители не вмешиваются в ход шествия.

Ранее сообщалось, что три демонстрации политических противников пройдут в Ереване в понедельник, 1 марта.