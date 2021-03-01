Запуск ракеты-носителя Falcon 9 отменили примерно за полторы минуты до старта

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1 марта 2021, 10:54

Falcon 9, фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

В ночь на понедельник, 1 марта, SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink за полторы минуты до запланированного запуска. Трансляцию вели на сайте компании.

Старт ракеты Falcon 9 должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20.37 по времени Восточного побережья США (04.37 мск). Однако диспетчер отменил запуск за 1,24 минуты до старта, причина его действий до сих пор не раскрывается.

Следующая возможность для вылета ракеты появится примерно через сутки.

Напомним, что Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет.