Запуск ракеты-носителя Falcon 9 отменили примерно за полторы минуты до старта
1 марта 2021, 10:54
В ночь на понедельник, 1 марта, SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink за полторы минуты до запланированного запуска. Трансляцию вели на сайте компании.
Старт ракеты Falcon 9 должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20.37 по времени Восточного побережья США (04.37 мск). Однако диспетчер отменил запуск за 1,24 минуты до старта, причина его действий до сих пор не раскрывается.
Следующая возможность для вылета ракеты появится примерно через сутки.
Напомним, что Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.