SpaceX запустила ракету-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink
16 февраля 2021, 07:57
Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 во Флориде с шестьюдесятью интернет-спутниками Starlink. Прямая трансляция пуска ведется на сайте компании.
Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 22.59 по времени Восточного побережья США (06.59 16 февраля мск). Отмечается, что SpaceX планировала запуск микроспутников Starlink на орбиту в воскресенье, но из-за неблагоприятной погоды решила перенести пуск на сутки.
В прошлый раз партия из шестидесяти спутников Starlink была запущена 4 февраля. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет.
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