ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

SpaceX запустила ракету-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink

, 07:57

SpaceX запустила ракету-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink
запуск Falcon 9 , фото: SpaceX/Globallookpress.com

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 во Флориде с шестьюдесятью интернет-спутниками Starlink. Прямая трансляция пуска ведется на сайте компании.

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 22.59 по времени Восточного побережья США (06.59 16 февраля мск). Отмечается, что SpaceX планировала запуск микроспутников Starlink на орбиту в воскресенье, но из-за неблагоприятной погоды решила перенести пуск на сутки.

В прошлый раз партия из шестидесяти спутников Starlink была запущена 4 февраля. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет.

БА

Общество

Sohu: Россия «наказала» эсминец США «Дональд Кук» за опасные маневры в Черном море

Sohu: Россия «наказала» эсминец США «Дональд Кук» за опасные маневры в Черном море

Российская Федерация «наказала» эсминец «Дональд Кук» за осуществление опасных маневров в акватории Черного моря. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью