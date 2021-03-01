Трамп об энергетическом статусе США: Теперь Вашингтон будут зависеть от российской нефти

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1 марта 2021, 10:11 Источник: РИА Новости

Дональд Трамп, фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при нынешнем главе государства Джо Байдене Вашингтон будет зависеть от импортной нефти из России и Ближнего Востока. По его словам, Штаты лишились энергетического статуса.

Так, Трамп отреагировала на решение Байдена вернуться в Парижское соглашение по климату. Экс-президент считает, что оно лишь позволяет выбросы другим странам «с более низкими стандартами», таким как Россия, Индия и Китай, в то время как затрудняет выбросы для США. При этом политик отметил, что сам добился «энергетического доминирования» и сделал страну «энергетической сверхдержавой» - «больше, чем Саудовская Аравия, больше, чем РФ».

«При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть … Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти», - добавил он, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Орландо.