Швейцария приступила к смягчению введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений

В Швейцарии в понедельник, 1 марта, началось смягчение ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня в стране откроются все магазины, библиотеки, музеи и зоопарки.

Кроме того, на территории Швейцарии будет разрешено проведение частных мероприятий с числом участников до 15 человек вне помещений. Рестораны, однако, будут закрыты по меньшей мере до 22 марта. Кроме того, останется в силе требование соблюдать социальную дистанцию.