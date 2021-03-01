Швейцария приступила к смягчению введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений

В Швейцарии в понедельник, 1 марта, началось смягчение ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня в стране откроются все магазины, библиотеки, музеи и зоопарки.
Кроме того, на территории Швейцарии будет разрешено проведение частных мероприятий с числом участников до 15 человек вне помещений. Рестораны, однако, будут закрыты по меньшей мере до 22 марта. Кроме того, останется в силе требование соблюдать социальную дистанцию.
Швейцарские власти наметили следующий этап смягчения ограничений на 22 марта. Вероятно, послабления коснутся спортивных мероприятий внутри помещений. Также могут открыться террасы ресторанов.
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