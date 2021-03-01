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Шведский депутат Вихель обвинил Россию и Китай в желании раздробить ЕС

, 07:32 Источник: RT

Шведский депутат Вихель обвинил Россию и Китай в желании раздробить ЕС
флаг Швеции, фото: pixabay.com

Депутат от партии «Шведские демократы» Маркус Вихель заявил, что Россия и Китай якобы заинтересованы в раздробленности Евросоюза. Об этом говорится в его обращении к главе МВД Микаэлю Дамбергу.

«Сейчас мы видим, что Китай наращивает свою пропаганду против ЕС, в то время как Россия, по своему обыкновению, ведёт масштабную дезинформационную кампанию. Обе эти страны считают, что раздробленность ЕС пойдёт им на пользу, при этом в последнее время они расширили друг с другом контакты в военной сфере. Ставки как в киберпространстве, так и в обычном мире из-за военного присутствия в других странах возросли», - цитирует его слова RT.

Вихель отметил, что власти США и стран Прибалтики призывают ЕС вести дела с Китаем «с большой осторожностью». Кроме того, по его словам, в Минобороны Литвы считают, что использование российского и китайского оборудования или технологий в работе с деликатной информацией «может представлять угрозу» как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Также депутат уточнил у главы МВД Швеции, планирует ли тот заняться разработкой законодательства, направленного на защиту, например, транспортного, энергетического и телекоммуникационного секторов страны от деятельности «не вызывающих доверия иностранных компаний».

Ранее депутат шведского парламента Бьёрн Сёдер призвал местные власти убедить Германию отказаться от «Северного потока - 2». 

БА

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