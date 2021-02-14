Шведский депутат Сёдер призвал местные власти убедить Германию отказаться от «Северного потока - 2»

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14 февраля 2021, 09:24 Источник: RT

фото: Северный поток - 2, Nord Stream AG / globallookpress.com

Депутат шведского парламента Бьёрн Сёдер предложил министру иностранных дел страны Анн Линде предпринять какие-либо действия, чтобы убедить власти ФРГ отказаться от участия в проекте «Северный поток - 2» из-за действий России.

Бьёрн Сёдер считает, что Евросоюзу необходимо сделать определённые шаги в ответ на «действия России» по отношению к оппозиционеру Алексею Навальному, а также троим европейским дипломатам, которые были объявлены персонами нон грата и высланы из страны. Кроме того, он заявил, что Брюссель должен отреагировать на «насилие режима» в отношении участников несанкционированных акций протеста, передает RT.

«Российский газопровод «Северный поток — 2», идущий в Германию, - это угроза политике безопасности, притом что он делает Европу зависимой от российского газа. Ещё в 2016 году еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что считает этот проект рискованным», - написал депутат в своем обращении.

Сёдер добавил, что Германия отказывается останавливать строительство газопровода.