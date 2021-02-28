В Армении прокомментировали слухи о проникновении турецкой спецгруппы
28 февраля 2021, 22:59
В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении опровергли слухи о том, что в страну якобы проникла специальная группа турецких военных.
Ранее СМИ сообщали, что границу Грузии с Арменией перешла спецгруппа из Турции в количестве 13 человек. Отмечалось, что "в состав группы входят представители оперативного отдела третьей полевой армии, военной разведки, управления планирования и координации разведки". Она якобы должна помочь процессу ликвидации начальника генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, а также других ключевых генералов.
В сообщении на сайте СНБ Армении говорится, что эта информация не соответствует действительности. Граждан Армении призвали не поддаваться дезинформации, "проявлять бдительность, воздерживаться от распространения непроверенных сведений".
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