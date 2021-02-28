Россию включили в список «горячих точек» по росту цен на продукты

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28 февраля 2021, 21:20

супермаркет, фото: pixabay.com

Мировые цены на продовольствие достигли максимума за последние шесть лет. Авторы Bloomberg составили список пяти «горячих» стран по увеличению стоимости провианта. Одной из них стала Россия.

«Крупнейшим ритейлерам России приказали заморозить цены на некоторые продукты питания, при этом картофель и морковь подорожали более чем на треть по сравнению с прошлым годом», — говорится в материалах.

В список попали также Бразилия, Индия, Нигерия и Турция. Авторы отмечают, что политика властей этих государств нередко приводит к проблемам с ценами на продукты для населения.

Агентство пишет, что президент России Владимир Путин «осторожно относится к политическим последствиям, которые могут иметь продуктовые цены». Bloomberg считает, что меры России по сдерживанию цен могут привести к росту инфляции.

Причиной максимального роста цен на продовольствие за более чем шесть лет агентство указывает растущий спрос со стороны Китая, уязвимости поставок и неблагоприятные погодные условия.

Ранее эксперты предупредили о росте цен на продукты и услуги ЖКХ с 2021 года.