Эксперты предупредили о росте цен на продукты и услуги ЖКХ с 2021 года

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 ноября 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

копилка, фото: pixabay.com

Директор Организации народного контроля Наталья Чернышева рассказала, что россиян ожидает повышение оплаты за услуги ЖКХ после новогодних праздников в 2021 году.

«… с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Если мораторий будет отменен, то большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов. И возможные штрафы - еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», - пояснила она.

Чернышева считает, что тарифы с 1 июля 2021 года в среднем повысятся на 4-6% в зависимости от регионов.

При этом вырастут акцизы и минимальные цены на алкоголь и табачную продукцию. Также могут подорожать макаронные изделия, сахар и молоко, а также рыба, икра и другие деликатесы.

Ведущий аналитик «Forex Optimum» Иван Капустянский объяснил, что повышение цен на любые товары зависит от роста инфляции в стране. На данный момент она составляет порядка 4%. Официальная продовольственная инфляция - 4,9%.

«Инфляция объясняется, с одной стороны, ослаблением рубля, с другой стороны, печатанием денег Банком России, который под залог ОФЗ финансирует дефицит бюджета. На горизонте, как минимум, следующего года нет причин для того, чтобы бюджет перестал быть дефицитным. Нефть вряд ли значительно вырастет из-за влияния коронавируса … Также есть национальный план спасения экономики России до конца 2021, который требует много денег», - разъяснил он.