Премьер Чехии сообщил об угрозах ему и его семье

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28 февраля 2021, 18:54

Чехия, фото: pixabay.com

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил сегодня, что ему и его семье недавно угрожали убийством. Он уверен, что угроза была связана с ужесточением в республике ограничений, связанных с коронавирусом.

В отношении человека, высказавшего угрозы, возбуждено уголовное дело. Подозреваемого зовут Лукаш Брахачек, он был задержан 12 февраля при посредничестве Интерпола испанской полицией в Барселоне — неподалёку от дома, в котором проживал.

В Чехии из-за критической ситуации с COVID-19 ограничили передвижение жителей страны.