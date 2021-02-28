Премьер Чехии сообщил об угрозах ему и его семье

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил сегодня, что ему и его семье недавно угрожали убийством. Он уверен, что угроза была связана с ужесточением в республике ограничений, связанных с коронавирусом.
В отношении человека, высказавшего угрозы, возбуждено уголовное дело. Подозреваемого зовут Лукаш Брахачек, он был задержан 12 февраля при посредничестве Интерпола испанской полицией в Барселоне — неподалёку от дома, в котором проживал.
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