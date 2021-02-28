Шведская журналистка описала планы РФ на Арктику фразой из мульфильма «Маша и Медведь»

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28 февраля 2021, 16:58

Арктика, фото: pixabay.com

Шведская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для издания Dagens Nyheter описала планы Российской Федерации на Арктику фразой из детского мультипликационного фильма "Маша и Медведь".

Лорен напомнила серию, в которой героям мультфильма поручили раздать новогодние подарки. Но Маша отказалась, легла на гору коробок и заявила: "Не дам!" После описания сцены автор текста отметила: "Вкратце об отношении российского правительства к Арктике". По словам журналистки, Россия владеет уже почти половиной региона, но хочет контролировать и другие острова и воды.

Анна-Лена Лорен также отметила, что Москва модернизирует военные базы в Арктике, вкладываются огромные ресурсы в производство материалов, которые устойчивы к морозам.

Журналистка высказала также мнение, что Россия также планирует полностью контролировать Северный морской путь, поскольку здесь у Кремля нет конкурентов — Россия единственная страна, обладающая атомным ледокольным флотом.

Ранее сообщалось, что в Японии восхищены службой российских военных в Арктике.