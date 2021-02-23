В Японии восхищены службой российских военных в Арктике

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23 февраля 2021, 20:09 Источник: ИноСМИ

Арктика, фото: pixabay.com

Пользователь портала Yahoo News Japan, военный обозреватель Тамаки Сакимура восхитился службой российских военных в суровых условиях Арктики. Он отметил, что этот регион отличают запредельно низкие температуры.

Сакимура сообщил, что что отряд тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ был переброшен на арктический аэродром острова Южный, архипелага Новая Земля. "Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными", — отмечает военный эксперт. Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме покрывается толстым слоем снега и льда, при температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет, нужно постоянно заниматься вопросами его хранения, доставки к истребителям и их заправки.

Отмечается также, что подразделения Северного флота могут похвастаться мощными средствами ПВО, например ЗРС С-400. Для подготовки и развертывания комплекса нужно время, сейчас продолжаются эксперименты для последующего поступления на вооружение истребителей, готовых в оперативном порядке выполнить перехват цели или отразить угрозу.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Северного флота Рогачёво на острове Южный архипелага Новая Земля состоялась первая смена лётного состава и истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка, которые месяц назад заступили на опытное боевое дежурство по охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве Арктики.