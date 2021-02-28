Евродепутат Джамбазки предложил расширить санкции против России за «шпионаж» в Болгарии

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28 февраля 2021, 08:55 Источник: RT

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки обратился к Европейской комиссии с предложением расширить санкции против России за «шпионскую деятельность» в республике.

«Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?» - цитирует слова депутата RT.

Джамбазки также уточнил у представителей ЕК, знают ли они о высылке из Болгарии российских дипломатов, обвиняемых якобы в «шпионаже». Он напомнил, что в 2020 году МИД объявил персонами нон грата двух россиян, работавших в Софии, в связи с тем, что они «занимались сбором конфиденциальной государственной информации о болгарских вооружённых силах». По его словам, главный прокурор республики Иван Гешев подтвердил факт «разведывательной деятельности, осуществляемой иностранным гражданином, который обладал дипломатической неприкосновенностью».

Известно, что подозреваемым является военный атташе посольства РФ в Софии. Однако никаких доказательств до сих пор не предоставлено.