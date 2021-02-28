Американский журналист Саймс: Россия не повторит «унижения» времен Горбачева

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28 февраля 2021, 07:33 Источник: РИА Новости

Фото: Михаил Горбачев, Boris Kavashkin/globallookpress.com

Американский журналист Дмитрий Саймс заявил, что россияне не готовы повторить «унизительный» сценарий времен позднего СССР в период правления Михаила Горбачева. По его словам, Москва хотела бы отменить санкции, но не пойдет на «серьёзные уступки».

«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева», - высказал он.

Саймс отметил, что многие россияне считают подход Горбачева «неудачным и унизительным». Эксперт добавил, что введенные против РФ санкции должны не «изолировать и ослабить» страну, а «побудить ее к более гибкому поведению». Однако он считает, что будущее отношений США и России зависит от выбора Вашингтона. Если американские власти не согласятся ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, то Москва, «несомненно, станет серьезным препятствием, готовым бросить ей вызов», пояснил журналист.