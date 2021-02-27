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Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО

, 21:40

Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО
флаг Болгарии, фото: pixabay.com

Болгария отказалась от участия в военных учениях НАТО Poseidon 21, стартовавших в Черном море, так как на двух кораблях ВМС республики обнаружены случаи заболевания коронавирусом.

Об этом сообщило Радио Румынии со ссылкой на начальника штаба румынских ВМС Михая Панаита. Он сообщил, что "у болгарского партнера возникла проблема, связанная с пандемией COVID-19".

Церемония открытия международных учений НАТО Poseidon 21 состоялась в румынском порту Констанца.

НС

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