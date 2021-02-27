В Чёрном море стартовали международные учения НАТО
27 февраля 2021, 15:56
Церемония открытия международных учений НАТО Poseidon 21 состоялась в румынском порту Констанца. В манёврах, которые проходят в период с 27 февраля по 6 марта, участвуют более 700 военных, задействовано 13 кораблей и 9 самолётов.
Участвуют Болгария, Греция, Испания, Румыния, США, Турция и Франция. Сценарий учений включает эпизоды борьбы против подводных угроз. На земле в условиях смоделированного взрыва гидротехнического сооружения на румынском побережье отработают свои действия Минобороны и МВД.
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