В Чёрном море стартовали международные учения НАТО

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27 февраля 2021, 15:56

Черное море, фото: pixabay.com

Церемония открытия международных учений НАТО Poseidon 21 состоялась в румынском порту Констанца. В манёврах, которые проходят в период с 27 февраля по 6 марта, участвуют более 700 военных, задействовано 13 кораблей и 9 самолётов.

Участвуют Болгария, Греция, Испания, Румыния, США, Турция и Франция. Сценарий учений включает эпизоды борьбы против подводных угроз. На земле в условиях смоделированного взрыва гидротехнического сооружения на румынском побережье отработают свои действия Минобороны и МВД.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России приступил к слежению за тральщиками ВМС Испании и ВМС Греции, зашедшими в акваторию Черного моря.