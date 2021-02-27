Журналист Сергей Гармаш назвал возможные сроки возвращения контроля над Донбассом

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27 февраля 2021, 18:51 Источник: РИА "Новости"

Сергей Гармаш, фото: dialog.ua

Член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш предположил в эфире украинского телеканала, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в ближайшие 10 лет.

Гармаш отметил, что не хотел бы давать какие-либо прогнозы, но видит перспективу по "освобождению Донбасса" в ближайшее десятилетие. Журналист подчеркнул, что украинские усилия по этому вопросу находят отклик у западных стран.

Ранее Леонид Кравчук назвал лучшим решением по Донбассу "выкинуть Россию силой".