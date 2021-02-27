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Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба

, 17:26

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба
Армен Саркисян. Фото: сайт президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Ранее его освободил от должности премьер-министр Никол Пашинян.

Администрацией Саркисяна подчеркивается, что президент не защищает какую-либо политическую силу. Его решения принимаются, исходя исключительно из общегосударственных и общенациональных интересов. Отмечается, что вооруженные силы «должны оставаться нейтральными в политических вопросах».

Сторонники оппозиции, собравшиеся сегодня в Ереване, встретили решение Саркисяна овациями.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении.

НС

В мире

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Ранее его освободил от должности премьер-министр Никол Пашинян.

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