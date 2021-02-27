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27 февраля 2021, 17:26

Армен Саркисян. Фото: сайт президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Ранее его освободил от должности премьер-министр Никол Пашинян.

Администрацией Саркисяна подчеркивается, что президент не защищает какую-либо политическую силу. Его решения принимаются, исходя исключительно из общегосударственных и общенациональных интересов. Отмечается, что вооруженные силы «должны оставаться нейтральными в политических вопросах».

Сторонники оппозиции, собравшиеся сегодня в Ереване, встретили решение Саркисяна овациями.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении.