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Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении

, 14:27

Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении
Фото с сайта ТАСС

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону со министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщает ДМИК МО РФ

В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напоминаем о непростой обстановке, сложившейся за последние дни в Армении, из-за громких отставок в военном ведомстве республики и призыва Генштаба РА обращённого к премьер-министру Пашиняну – покинуть свой пост. Никол Пашинян назвал это действие военных – попыткой государственного переворота.

ША

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