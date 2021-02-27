Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении
27 февраля 2021, 14:27
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону со министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщает ДМИК МО РФ
В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Напоминаем о непростой обстановке, сложившейся за последние дни в Армении, из-за громких отставок в военном ведомстве республики и призыва Генштаба РА обращённого к премьер-министру Пашиняну – покинуть свой пост. Никол Пашинян назвал это действие военных – попыткой государственного переворота.
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