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Киев обвинил ДНР и ЛНР в препятствовании проезду колонны ООН с гуманитарной помощью

, 15:32 Источник: РИА "Новости"

Киев обвинил ДНР и ЛНР в препятствовании проезду колонны ООН с гуманитарной помощью
ООН, фото: pixabay.com

Делегация Украины в трехсторонней контактной группе заявила, что на не подконтрольные Киеву районы Донбасса не пропустили 11 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью ООН.

24 февраля от управления координации гуманитарных вопросов ООН в СЦКК был запрос на разрешение пересечения КПВВ "Счастье" гуманитарной колонны, которая предназначена гражданам неподконтрольных территорий. 25 февраля СЦКК были направлены представителям управления письменные гарантии безопасности и согласования пересечения КПВВ. 26 февраля грузовики прибыли на КПВВ "Счастье".

Вчера, сообщают в Киеве, представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР отказались получать гуманитарный груз. "Представители ООН решили отправить колонну в Северодонецк.

Украина направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ и планирует обсудить это во время следующего заседания ТКГ, которое запланировано на 3 марта. Киев ожидает "соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций".

Ранее Игорь Стрелков сообщил, что Украина готовит новый план наступления на Донбасс.

НС

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