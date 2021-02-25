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Игорь Стрелков сообщил, что Украина готовит новый план наступления на Донбасс

, 20:20 Источник: URA.RU

Игорь Стрелков сообщил, что Украина готовит новый план наступления на Донбасс
Игорь Стрелков, фото: vk.com/igoristrelkov

Игорь Стрелков, ранее занимавший должность главы Минобороны в ДНР, рассказал о новом плане наступления Украины на Донбасс. По его словам, ВСУ продолжают стягивать артиллерийские орудия к зоне разграничения.

Стрелков прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о намерении Киева взять под контроль участок госграницы в регионе до 2025 года. "Я думаю, что слова Авакова - это маскировка действий, которые планируются со стороны Украины. Украина уже стянула ракетный дивизион к границе Донбасса", - отметил он. Украина не планирует заключать перемирие с воюющими в Донбассе, добавил экс-министр обороны ДНР.

НС

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