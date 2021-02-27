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Общественный транспорт в Страсбурге станет бесплатным для детей

, 14:00 Источник: Le Parisien

Общественный транспорт в Страсбурге станет бесплатным для детей
Страсбург, pixabay.com

Власти Страсбурга намерены сделать проезд на общественном транспорте для всех жителей города младше 18 лет бесплатным. Нововведение может начать действовать уже с 1 сентября текущего года.

Согласно последней информации журналистов, бесплатным проездом смогут воспользоваться около 80 тысяч человек. Подчеркивается, что данная мера будет принята, в частности, в целях снижения количества выбросов углекислого газа в центре Страсбурга.

Предполагается, что после введения бесплатного проезда на общественном транспорте родители будут реже подвозить своих детей на личных автомобилях. Отмечается, что семьи с двумя детьми после вступления в силу этого правила смогут сэкономить до €550 в год.

ЕТ

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