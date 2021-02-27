Общественный транспорт в Страсбурге станет бесплатным для детей

Власти Страсбурга намерены сделать проезд на общественном транспорте для всех жителей города младше 18 лет бесплатным. Нововведение может начать действовать уже с 1 сентября текущего года.
Согласно последней информации журналистов, бесплатным проездом смогут воспользоваться около 80 тысяч человек. Подчеркивается, что данная мера будет принята, в частности, в целях снижения количества выбросов углекислого газа в центре Страсбурга.
Предполагается, что после введения бесплатного проезда на общественном транспорте родители будут реже подвозить своих детей на личных автомобилях. Отмечается, что семьи с двумя детьми после вступления в силу этого правила смогут сэкономить до €550 в год.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.