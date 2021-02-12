Аналитики сообщили, что россияне стали реже заранее бронировать билеты на поезда и самолеты

Аргументы Недели → Общество 13+

12 февраля 2021, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

багаж, pixabay.com

Аналитики провели исследование, в рамках которого выяснили, что россияне в 2020 году стали реже заранее бронировать билеты на самолеты и поезда. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили журналисты.

Согласно данным исследования, 63,8% опрошенных бронировали авиабилеты максимум за семь дней до вылета, а в 2019 году так поступали 56,7% граждан. За четыре – шесть месяцев о поездках задумывалисьь всего 1,6% россиян, хотя раньше их было 2,2%.

За 8 – 30 дней до путешествия поездку планировали в прошлом году 26,4% россиян (против 28,1% в 2019). На 4,9% реже граждане РФ покупали авиабилеты за два-три месяца до вылета.

Путешествия на поезде, как сообщает RT, россияне также стали планировать ближе к дате поездки. Уточняется, что в 2020 году 67,7% поездок были забронированы максимум за неделю до путешествия (в 2019-м данная доля составляла 59,7%). 8 – 14 дней требовалось 12,8% граждан для раздумья перед путешествием (в 2019-м этот показатель составлял 14,1%), а за 15 – 44 дня поездки планировали 16,1% россиян (21,3% в 2019 году).