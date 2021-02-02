Аналитики выяснили, по каким направлениям россияне купили самые дорогие авиа- и ж/д билеты в январе
2 февраля 2021, 09:09[ «Аргументы Недели» ]
Аналитики недавно провели исследование и выяснили, по каким направлениям жителями России были приобретены наиболее дорогие авиабилеты с вылетом в январе. Результатами располагают журналисты.
Самый дорогой перелет – из Москвы в мексиканский Канкун и обратно – составил в 502 тыс. рублей. На втором месте оказалось путешествие из Москвы в столицу Мальдивской Республики Мале и обратно – 469 тыс. рублей. На третьем месте оказался билет в один конец из Москвы в Дубай стоимостью 354 тыс. рублей.
Что касается поездов, то наиболее дорогим путешествием в январе стала поездка из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне – она обошлась в 29 тыс. рублей, передает RT.
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