Аналитики выяснили, по каким направлениям россияне купили самые дорогие авиа- и ж/д билеты в январе

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2 февраля 2021, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

аэропорт, pixabay.com

Аналитики недавно провели исследование и выяснили, по каким направлениям жителями России были приобретены наиболее дорогие авиабилеты с вылетом в январе. Результатами располагают журналисты.

Самый дорогой перелет – из Москвы в мексиканский Канкун и обратно – составил в 502 тыс. рублей. На втором месте оказалось путешествие из Москвы в столицу Мальдивской Республики Мале и обратно – 469 тыс. рублей. На третьем месте оказался билет в один конец из Москвы в Дубай стоимостью 354 тыс. рублей.

Что касается поездов, то наиболее дорогим путешествием в январе стала поездка из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне – она обошлась в 29 тыс. рублей, передает RT.