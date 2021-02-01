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Аналитики выяснили, где россияне провели отпуск в 2020 году

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики выяснили, где россияне провели отпуск в 2020 году
ракушка на пляже, pixabay.com

Аналитики недавно провели опрос и выяснили, где граждане Российской Федерации провели отпуск в прошлом году. Результаты данного исследования к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.

Согласно данным опроса, 34% респондентов в 2020 году провели отпуск в деревне, на даче или дома. 31% опрошенных путешествовали по России, причем 10% из них ездили в Крым, 10% отдыхали в Краснодарском крае, 2% – на курортах Кавказских Минеральных Вод, а еще 9% отправились в другие регионы РФ.

5% россиян отдохнули в Турции, а еще 4% посетили другие страны.

26% респондентов в прошлом году не отдыхали.

В общей сложности в опросе приняли участие 1,7 тысячи россиян, сообщает RT.

ЕТ

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