Аналитики выяснили, где россияне провели отпуск в 2020 году
1 февраля 2021, 08:32[ «Аргументы Недели» ]
Аналитики недавно провели опрос и выяснили, где граждане Российской Федерации провели отпуск в прошлом году. Результаты данного исследования к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.
Согласно данным опроса, 34% респондентов в 2020 году провели отпуск в деревне, на даче или дома. 31% опрошенных путешествовали по России, причем 10% из них ездили в Крым, 10% отдыхали в Краснодарском крае, 2% – на курортах Кавказских Минеральных Вод, а еще 9% отправились в другие регионы РФ.
5% россиян отдохнули в Турции, а еще 4% посетили другие страны.
26% респондентов в прошлом году не отдыхали.
В общей сложности в опросе приняли участие 1,7 тысячи россиян, сообщает RT.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.