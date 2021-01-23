Аналитики выяснили, что большинство россиян начинают готовиться к отпуску за полгода до его начала
23 января 2021, 11:07[ «Аргументы Недели» ]
Аналитики недавно провели опрос среди граждан России и выяснили, задолго ли до отпуска они начинают планировать отдых. Результаты данного исследования поступили в распоряжение журналистов.
Согласно результатам опроса, 15% россиян планируют отпуск задолго до его начала, вследствие чего у них уже есть четкий план на 2021 год. 19% респондентов готовятся к отдыху за полгода, такое же количество граждан планирует поездки за 3-6 месяцев.
11% участников опроса заявили, что комфортным для планирования отпуска является период за два-три месяца. По 9% респондентов начинают готовиться к путешествию за две-три недели или за месяц.
18% опрошенных и вовсе сообщили, что определяются с маршрутом в последний момент.
В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян, сообщает RT.
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