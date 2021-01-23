ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Аналитики выяснили, что большинство россиян начинают готовиться к отпуску за полгода до его начала

, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики выяснили, что большинство россиян начинают готовиться к отпуску за полгода до его начала
пальмы, гамак, pixabay.com

Аналитики недавно провели опрос среди граждан России и выяснили, задолго ли до отпуска они начинают планировать отдых. Результаты данного исследования поступили в распоряжение журналистов.

Согласно результатам опроса, 15% россиян планируют отпуск задолго до его начала, вследствие чего у них уже есть четкий план на 2021 год. 19% респондентов готовятся к отдыху за полгода, такое же количество граждан планирует поездки за 3-6 месяцев.

11% участников опроса заявили, что комфортным для планирования отпуска является период за два-три месяца. По 9% респондентов начинают готовиться к путешествию за две-три недели или за месяц.

18% опрошенных и вовсе сообщили, что определяются с маршрутом в последний момент.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян, сообщает RT.

ЕТ

Общество

СК и ВС РФ оценили проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

СК и ВС РФ оценили проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

Следственный комитет РФ и Верховный суд РФ одобрили законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о введении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью