Аналитики выяснили, что большинство россиян начинают готовиться к отпуску за полгода до его начала

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23 января 2021, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

пальмы, гамак, pixabay.com

Аналитики недавно провели опрос среди граждан России и выяснили, задолго ли до отпуска они начинают планировать отдых. Результаты данного исследования поступили в распоряжение журналистов.

Согласно результатам опроса, 15% россиян планируют отпуск задолго до его начала, вследствие чего у них уже есть четкий план на 2021 год. 19% респондентов готовятся к отдыху за полгода, такое же количество граждан планирует поездки за 3-6 месяцев.

11% участников опроса заявили, что комфортным для планирования отпуска является период за два-три месяца. По 9% респондентов начинают готовиться к путешествию за две-три недели или за месяц.

18% опрошенных и вовсе сообщили, что определяются с маршрутом в последний момент.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян, сообщает RT.