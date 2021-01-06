Финансовый аналитик Калугин рассказал о наиболее выгодных месяцах для отпусков

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6 января 2021, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

отель на Мальдивах, pixabay.com

Финансовый аналитик Виталий Калугин днем в среду, 6 января, в рамках разговора с журналистами рассказал, в какие месяцы года граждане могут уходить в отпуск с наибольшей выгодой для себя.

По словам эксперта, чтобы не потерять деньги, лучше отправляться на отдых в месяцы, в которых нет праздничных дней. Именно поэтому бессмысленно брать отпуск в январе, феврале и мае.

Виталий Калугин в разговоре с URA.RU подчеркнул, что в 2021 году существует вероятность ослабления рубля к июню, поэтому нет разницы, когда именно брать отпуск – главное, чтобы были средства. Аналитик обратил внимание на то, что работодателям невыгодно отпускать сотрудников сразу на месяц, поэтому работникам придется разбивать отпуск на две или три части.