Принц Гарри признался, что уехал в США ради спасения своей психики

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27 февраля 2021, 12:49 Источник: CBC

принц Гарри, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Британский принц Гарри в рамках интервью телеведущему Джеймсу Кордену сообщил, что ему пришлось уехать в Соединенные Штаты Америки, чтобы спасти свою психику, страдавшую из-за травли таблоидов.

Гарри уточнил, что британская пресса буквально разрушала его психическое здоровье. Принц также сообщил, что в США ему много раз звонили бабушка и дедушка – королева Елизавета II и принц Филипп. Они также общались со своим правнуком Арчи при помощи видеосвязи.

Кроме того, Гарри подчеркнул, что будет верен долгу, несмотря на изменение своей роли в британской королевской семье. Принц уточнил, что его жизнь заключается в служении обществу и намерении приносить пользу.