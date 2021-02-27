Пушков прокомментировал сообщение Псаки о новых санкциях США против России

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27 февраля 2021, 10:14

Алексей Пушков, фото: t.me/alexey_pushkov

Напрасно новый президент США Джо Байден не учитывает ошибки Барака Обамы, который провалил внешнюю политику, торопится ввести антироссийские санкции. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике прокомментировал заявление пресс-секретаря Байдена Джен Псаки о сроках введения новых санкций против России.

Псаки сообщила, что США сейчас ведут проверку информации о причастности России к вмешательству в американские выборы и объявят «в течение недель, а не месяцев», будут ли введены новые антироссийские санкции.

«Застоявшиеся в политическом стойле демократы бьют копытом: вчера они бомбили Сирию, а сегодня уже заявляют, что готовятся ввести новые санкции против России, обещая принять их очень скоро - в течение недель, не месяцев. Спешат, так сказать, обрадовать мир, а на деле - русофобскую публику, как это делал их гуру Обама, ошибшившийся во всем и проваливший во внешней политике все, что только мог. Байдену стоило бы сделать из этого выводы, но он не хочет. Напрасно», - написал комментарий в своем Telegram сенатор Алексей Пушков.